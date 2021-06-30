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Жену Уилла Смита хотели убить расисты

Lenta.ru
2 часа назад
Американскую актрису и певицу Джаду Пинкетт-Смит хотели убить расисты. Об этом ее дочь Уиллоу сообщила в интервью изданию L'Officiel.
Жену Уилла Смита хотели убить расисты
Фото: ReutersReuters
Исполнительница вспомнила, что в 2000-х жена Уилла Смита играла в рок-группе Wicked Wisdom и сталкивалась с большим количеством ненависти.
«Это был жесткий расизм и сексизм. Люди угрожали ей, кидали в нее стаканы, когда она была на сцене. Безумные вещи происходили», — вспомнила Уиллоу.
Она призналась, что была напугана, так как была свидетельницей происходящего.
Дочь артистки заявила, что когда ее захватывает тревожность, она вспоминает, как мать справлялась с проблемами. «Очевидно, ей было страшно. Но она показала мне, что такое женственность, заняв твердую позицию и не боясь осуждения со стороны других людей», — сказала исполнительница.
В апреле Джада и Уиллоу признались в сексуальном влечении к женщинам. Жена Уилла Смита заявила, что дважды сильно влюблялась в людей своего пола, а ее дочь отметила, что еще не вступала в отношения с женщинами, но не исключает, что такое может произойти в будущем.
Шоу-бизнес,Уилл Смит,
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