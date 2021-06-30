Жену Уилла Смита хотели убить расисты

Она призналась, что была напугана, так как была свидетельницей происходящего.

Дочь артистки заявила, что когда ее захватывает тревожность, она вспоминает, как мать справлялась с проблемами. «Очевидно, ей было страшно. Но она показала мне, что такое женственность, заняв твердую позицию и не боясь осуждения со стороны других людей», — сказала исполнительница.