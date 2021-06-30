Ведущая "Давай поженимся" пойдет в политику

«Если бы я баллотировалась, а я это буду делать, то у меня единственный лозунг, с которым я иду профессионально и по жизни — сильное государство, сильная семья. Семья должна помогать создавать семьи, это идет испокон веков», - сказала Сябитова.
«Давайте своим примером напомним им, что они наши дети, что у них обязательно «проснется» родовая сила и генетическая память, которая поможет им вспомнить утерянное, и выполнить предназначение, доставшиеся от предыдущих поколений. И они обязательно, совершат благие поступки ради жизни других людей. А мы будем молиться за них, и помогать!» - призвала телесваха.