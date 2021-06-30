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Ведущая "Давай поженимся" пойдет в политику

Вероника Полынина
1 час назад
Ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова намерена баллотироваться на выборах. Об этом «главная сваха страны» заявила «Ура.ру».
Ведущая "Давай поженимся" пойдет в политику
Фото: ТАССТАСС
«Если бы я баллотировалась, а я это буду делать, то у меня единственный лозунг, с которым я иду профессионально и по жизни — сильное государство, сильная семья. Семья должна помогать создавать семьи, это идет испокон веков», - сказала Сябитова.
При этом телеведущая не уточнила, собирается ли она выдвигать свою кандидатуру на выборах в Госдуму, которые состоятся в сентябре, или каких-то других выборах.
В 2017 году Роза Сябитова уже заявляла о намерении пойти в политику и собиралась выдвигаться в Госдуму от партии «Родина». Однако позднее телеведущая отказалась от этой идеи.
Ранее Роза Сябитова назвала родившихся в 90-е россиян «потерянным поколением», которые «выросли на обломках революций и больших реформ» и не нашли смысла жизни.
«Давайте своим примером напомним им, что они наши дети, что у них обязательно «проснется» родовая сила и генетическая память, которая поможет им вспомнить утерянное, и выполнить предназначение, доставшиеся от предыдущих поколений. И они обязательно, совершат благие поступки ради жизни других людей. А мы будем молиться за них, и помогать!» - призвала телесваха.
Шоу-бизнес,Роза Сябитова,Партия Родина,Госдума,
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