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Оскару Кучере запретили въезд на Украину

Деловая газета "Взгляд"
48 минут назад
Из-за поездок в Крым российскому актеру и телеведущему Оскару Кучере украинские пограничники запретили въезд в страну сроком на три года, сообщили местные СМИ.
Оскару Кучере запретили въезд на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В пресс-службе государственной пограничной службы Украины заявили, что одному из российских актеров, имеющему вид на жительство на Украине, запретили въезд в страну, однако фамилию его не назвали, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Укринформ».
«Пограничники установили факты незаконного посещения им временно оккупированного Крыма. Сегодня иностранец, который незаконно посещал временно оккупированную территорию Украины, покидал Украину рейсом «Киев-Варшава». После оформления его на вылет, пограничники на три года запретили нарушителю въезд на территорию нашего государства», – говорится в сообщении погранслужбы.
Уточняется, что речь идет о российском актере и телеведущем Оскаре Кучере.
По данным пресс-службы погранслужбы, пограничники готовят письмо в подразделение государственной миграционной службы Украины с предложением аннулировать иностранцу-нарушителю вид на жительство.
Напомним, что из-за поездок в Крым российскую актрису дубляжа не впустили в Украину, ей запретили въезд в страну на три года. Кроме того, в апреле на Украине запретили въезд российским артистам Григорию Лепсу и Александру Буйнову.
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