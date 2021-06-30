Гордон связал развод Пугачевой и Киркорова с Крымом

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Журналист прокомментировал последние действия Службы безопасности Украины : СБУ сначала решила не пускать Киркорова в страну, затем отменила это постановление и назвала ситуацию недоразумением.

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Гордон решил рассказать Киркорову, «что у него на душе», и объяснить российскому певцу, почему его не хотят видеть на Украине.

«Филипп, я считаю тебя прекрасным певцом, многие твои хиты до сих пор в сердце, < > ты - хороший человек», - так журналист начал свое обращение.

Гордон рассказал о поступке Киркорова, который он «никогда не забудет»: в 2008 году певец должен был приехать на праздник газеты «Бульвар Гордона», визит срывался из-за участия Киркорова в съемках в Нью-Йорке, но в итоге певец все-таки приехал в Киев и выступил.

«Я всегда помню хорошее, но, к сожалению, как приходится помнить и плохое», - сказал Гордон.

Журналист раскритиковал Киркорова за поездки в Крым через территорию России и сравнил конфликт двух стран с ссорой родственников из-за жилья.

«Представь себе, что есть два брата, которые имеют две квартиры на одной лестничной клетке. У одного три комнаты, у другого пять комнат. Когда-то это была большая родительская квартира, но когда родителей не стало, два брата со своими семьями договорились (с благословения родителей) получить соответственно пятикомнатную и трехкомнатную квартиры», - отметил Гордон.

В его истории брат из пятикомнатной квартиры решил забрать и часть трехкомнатной, так как был сильнее.

«Вот что произошло на самом деле между Россией и Украиной. < > Я осуждаю тебя не за то, что ты любишь Путина, а за то, что ты постоянно ездишь в Крым», - заявил он.

Журналист посоветовал Киркорову приезжать на полуостров через украинскую территорию и брать пример с Пугачевой.