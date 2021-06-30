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«Всё!» Петросян без штанов сделал странное заявление

Экспресс газета
1 час назад
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова этим летом отправились на отдых на Мальдивы. Как рассказывала супруга юмориста, они с мужем уже давно е были в полноценном отпуске, поэтому и выбрали для отдыха шикарный отель на Мальдивах, чтобы полностью забыть о работе.
Петросян решил вернуться в Россию с Мальдив
Фото: Владимир ВеленгуринВладимир Веленгурин
Супруги щедро делились к своих микроблогах фотографиями и видео из отпуска, а Татьяна рассказывала, что два года ждала момента, когда сможет перезагрузиться и посвятить время только себе. Сегодня же Евгений Петросян сообщил поклонникам о том, что улетает в Москву.
Это заявление несколько удивило поклонников, так как супруга Петросяна Татьяна уехала домой еще вчера. Она снимала сторис из самолета и говорила о том, что совершенно не хочет покидать остров, так как давно так хорошо не отдыхала. Она буквально прослезилась, когда прощалась с персоналом отеля. Позже она показала свое кресло в бизнес-классе самолета, а уже вечером выложила снимок своего маленького сына Вагана. Пользователи же сделали вывод, что Петросян и Брухунова улетели в Москву в разные дни, а Евгений Ваганович остался на один день дольше на острове.
Шоу-бизнес,Татьяна Брухунова,Евгений Петросян,Мальдивы,
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