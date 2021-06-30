«Хамили и угрожали»: стилист Лисовец о бесчинствах рядом его кафе

Российский стилист Влад Лисовец пожаловался, что неизвестные вывезли находящиеся рядом с его кафе в Москве растения, которые он выращивал собственными руками. Соответствующая публикация появилась на странице эксперта моды в Instagram.

Фото: Instagram Instagram

Речь идет о кафе Liso Bon на улице Сретенка в центре Москвы. Как поделился Лисовец, группа людей приехала к заведению на машине с заклеенными номерами и стала убирать кадки с деревьями с тротуара. При этом вопросы сотрудников и просьбы предъявить документы неизвестные игнорировали.

«Просто вандализм. До сих не знаю, кто эти люди и откуда они взялись. Хамили и сыпали угрозами. Говорили уборщице из серии: "Ты кто такая, че ты на меня наезжаешь?"» — написал Лисовец.

Также, по его предположению, происшествие связано с требованием властей города убирать нелегальные урны и пристройки. При этом стилист уточнил, что растения находились рядом со зданием уже в течение четырех лет и «совершенно никому не мешали».

Также автор публикации подчеркнул, что на запрос в мэрию ему никто не дал ответа и в будущем он планирует обратиться с заявлением в полицию.

В московском департаменте ЖКХ, который также ведает вопросами озеленения, не ответили на звонки радиостанции «Говорит Москва» — редакция отправила учреждению письменный запрос с просьбой о разъяснении ситуации.