«Кровь изо рта»: Успенская об избиении отцом за беременность

С юного возраста популярная певица Любовь Успенская была сторонницей прогрессивных и свободных взглядов на жизнь. Так, она достаточно рано вступила во взрослую жизнь и начала встречаться с мужчинами. А недавно артистка рассказала, что когда ей исполнилось 16 лет, она стала любовницей женатого мужчины и случайно от него забеременела, сообщает Mk.ru

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По словам певицы, ее возлюбленный был в ярости, связывать свою судьбу с будущей знаменитостью он не планировал и тем более ему не нужен был ребенок от несовершеннолетней любовницы. Тогда мужчина настоял, чтобы его подруга сделала аборт, такой же позиции придерживались и родители Успенской.

«Об этом рассказала, чтобы девочки относились с вниманием к себе и учились на моих ошибках. Очень просто что-либо сделать, но потом это сложно изменить.

Мне повезло, что первый аборт не стал для меня губительным, после я смогла забеременеть и родить. Сегодня многие девушки не могут испытать счастье материнства, идут на ЭКО. В моем случае я села на чужие трусики и все — беременность», - сказала звезда.

При этом о том, чтобы оставить ребенка, в семье Любови Успенской тогда не шло и речи.

«Оставить ребенка с моей родней? Да меня бабушка прокляла бы! Когда папе это стало известно, то он бил меня ремнем так, что у меня изо рта кровь текла», - вспомнила артистка.

Также певица призналась, что сожалеет об аборте. Напомним, у нее есть единственная дочь - Татьяна Плаксина, отношения с которой сейчас развиваются сложно.