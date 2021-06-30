В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

«Кровь шла изо рта»: Любовь Успенская рассказала, как отец избил ее за беременность в 16 лет

Анна Безрукова
1 час назад
С юного возраста популярная певица Любовь Успенская была сторонницей прогрессивных и свободных взглядов на жизнь. Так, она достаточно рано вступила во взрослую жизнь и начала встречаться с мужчинами. А недавно артистка рассказала, что когда ей исполнилось 16 лет, она стала любовницей женатого мужчины и случайно от него забеременела, сообщает Mk.ru.
«Кровь изо рта»: Успенская об избиении отцом за беременность
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам певицы, ее возлюбленный был в ярости, связывать свою судьбу с будущей знаменитостью он не планировал и тем более ему не нужен был ребенок от несовершеннолетней любовницы. Тогда мужчина настоял, чтобы его подруга сделала аборт, такой же позиции придерживались и родители Успенской.
«Об этом рассказала, чтобы девочки относились с вниманием к себе и учились на моих ошибках. Очень просто что-либо сделать, но потом это сложно изменить.
Мне повезло, что первый аборт не стал для меня губительным, после я смогла забеременеть и родить. Сегодня многие девушки не могут испытать счастье материнства, идут на ЭКО. В моем случае я села на чужие трусики и все — беременность», - сказала звезда.
При этом о том, чтобы оставить ребенка, в семье Любови Успенской тогда не шло и речи.
«Оставить ребенка с моей родней? Да меня бабушка прокляла бы! Когда папе это стало известно, то он бил меня ремнем так, что у меня изо рта кровь текла», - вспомнила артистка.
Также певица призналась, что сожалеет об аборте. Напомним, у нее есть единственная дочь - Татьяна Плаксина, отношения с которой сейчас развиваются сложно.
Кроме этого, Успенская добавила, что не винит родных в своем горе. Она выразила надежду, что ее ситуация станет примером для всех молодых девушек.
Шоу-бизнес,Любовь Успенская,Московский комсомолец,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители