Расстроил отца: сын Фриске захотел стать рок-звездой

Об этом ведущий написал в личном Instagram
-блоге. Он рассказал подписчикам, что его старший сын кроме посещения школы занят еще и многими другими вещами. Так, в графике восьмилетнего ребенка присутствуют тренировки по теннису и катание на скейте, уроки фортепиано, русского языка и литературы, а также игра на гитаре по выходным.
При этом ведущий отметил, что по истечении времени он уже стал положительнее относиться к желанию сына, поскольку ребенок, по его мнению, знает, чего он хочет и что для него больше подходит.
Ранее сообщалось, что родители Жанны Фриске - Ольга и Владимир рассчитывали, что элитный объект недвижимости, принадлежавший их покойной дочери, унаследует ее сын Платон, которому недавно исполнилось 8 лет. Но после того, как отец ребенка, Дмитрий Шепелев заявил о своем намерении продать долю квартиры, принадлежащую сыну, родители Фриске обратились в суд, чтобы запретить телеведущему это сделать. Но судебная инстанция поддержала сторону Шепелева.