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Расстроил отца: восьмилетний сын Жанны Фриске изъявил желание стать рок-звездой

Анна Безрукова
2 часа назад
Известный теле – и радиоведущий Дмитрий Шепелев огорчился выбором будущей профессии своего 8-летнего сына Платона, рожденного от ныне покойной исполнительницы Жанны Фриске.
Расстроил отца: сын Фриске захотел стать рок-звездой
Фото: InstagramInstagram
Об этом ведущий написал в личном Instagram-блоге. Он рассказал подписчикам, что его старший сын кроме посещения школы занят еще и многими другими вещами. Так, в графике восьмилетнего ребенка присутствуют тренировки по теннису и катание на скейте, уроки фортепиано, русского языка и литературы, а также игра на гитаре по выходным.
Но недавно сын телезвезды решил внести в свой загруженный график ряд изменений из-за стремления посвятить себя исключительно музыке.
«Недавно сын сказал, что все бросает и хочет оставить только гитару, поскольку желает быть рок-звездой. Признаюсь, сначала я сильно огорчился, особенно из-за тенниса – я хотел, чтобы у нас было общее увлечение», – отметил Шепелев.
При этом ведущий отметил, что по истечении времени он уже стал положительнее относиться к желанию сына, поскольку ребенок, по его мнению, знает, чего он хочет и что для него больше подходит.
Ранее сообщалось, что родители Жанны Фриске - Ольга и Владимир рассчитывали, что элитный объект недвижимости, принадлежавший их покойной дочери, унаследует ее сын Платон, которому недавно исполнилось 8 лет. Но после того, как отец ребенка, Дмитрий Шепелев заявил о своем намерении продать долю квартиры, принадлежащую сыну, родители Фриске обратились в суд, чтобы запретить телеведущему это сделать. Но судебная инстанция поддержала сторону Шепелева.
Шоу-бизнес,Дмитрий Шепелев,Жанна Фриске,
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