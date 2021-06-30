Расстроил отца: сын Фриске захотел стать рок-звездой

Известный теле – и радиоведущий Дмитрий Шепелев огорчился выбором будущей профессии своего 8-летнего сына Платона, рожденного от ныне покойной исполнительницы Жанны Фриске

Фото: Instagram Instagram

Об этом ведущий написал в личном Instagram -блоге. Он рассказал подписчикам, что его старший сын кроме посещения школы занят еще и многими другими вещами. Так, в графике восьмилетнего ребенка присутствуют тренировки по теннису и катание на скейте, уроки фортепиано, русского языка и литературы, а также игра на гитаре по выходным.

Но недавно сын телезвезды решил внести в свой загруженный график ряд изменений из-за стремления посвятить себя исключительно музыке.

«Недавно сын сказал, что все бросает и хочет оставить только гитару, поскольку желает быть рок-звездой. Признаюсь, сначала я сильно огорчился, особенно из-за тенниса – я хотел, чтобы у нас было общее увлечение», – отметил Шепелев.

При этом ведущий отметил, что по истечении времени он уже стал положительнее относиться к желанию сына, поскольку ребенок, по его мнению, знает, чего он хочет и что для него больше подходит.