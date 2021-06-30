Любовь Успенская призналась, что чуть не стала мамой

Певица Любовь Успенская
призналась, что забеременела в подростковом возрасте от женатого мужчины. Об этом артистка рассказала в беседе с Еленой Друмой. Успенская заявила, что в 16 лет была беременна от мужчины, у которого была жена. Однако, зная реакцию родителей, будущая знаменитость сделала аборт. Любовь обратилась к цыганке-гинекологу на дом
у, так как в больнице ей бы отказали из-за несовершеннолетнего возраста. Женщина сделала операцию без наркоза, а после нее певица отправилась на концерт, где у нее открылось кровотечение. «Оставить ребенка с моей семьей? Да меня бабушка прокляла бы! У нас очень строгая семья была. Меня родители не простили, когда узнали, что я уже не девушка. Когда папа узнал об этом, он меня убивал. Бил ремнем так, что у меня изо рта кровь шла», — призналась звезда. Аборт не сказался на репродуктивной системе Успенской, и она подарила экс-супругу Александру Плаксину дочь Татьяну. Однако сейчас Любовь жалеет, что прервала беременность. «Мне повезло, что первый аборт не был для меня губительным, потом я могла беременеть и рожать. Сегодня многие девушки не могут стать мамами, идут на ЭКО. В моем случае я села на чужие трусики и все — беременна», — рассказала знаменитость.