«Будет звать и искать меня»: Решетова об отдыхе сына с Тимати

Вице-мисс Россия 2014 года, экс-подруга рэпера Тимати Анастасия Решетова рассказала о своих переживаниях: она не может решить, стоит ли отправлять годовалого сына на отдых с отцом. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Фото: Instagram Instagram

Тимати и Решетова начали встречаться в 2014 году, в октябре 2019-го у них родился сын, а осенью 2020 года пара распалась. У рэпера также есть дочь от бывшей подруги, вице-мисс России 2012 года Алены Шишковой.

По словам Решетовой, она осознала последствия расставания, когда речь зашла о том, с кем ребенок должен отправиться на отдых.

«С одной стороны, я очень радуюсь когда Ратмир проводит время с Папой, они оба очень тянутся друг к другу. Ратмир часто его вспоминает и видно что любит и всегда ждёт встречи», - написала она (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

При этом Решетова не может представить, что расстанется со своим ребенком на месяц.

«Он явно будет звать и искать меня, но по факту ему сейчас не доходчиво объяснишь где мама, почему ее резко не стало рядом. Поэтому, сейчас предстоит сложный выбор: давать ли возможность малышу отдохнуть с отцом», - отметила она.

Также Решетова рассматривает вариант совместного отдыха с сыном.

«И уже когда Ратмир станет чуть старше, то тогда будет отдыхать и с Папой тоже», - заключила она.

Подписчики Решетовой поддержали второй вариант.

«Если Субъективно то пока мамино внимание важнее! Если про компромисс то не месяц а неделька. Папа важен для малого,Договаривайтесь!» - заявила @aigul.zakirianova.