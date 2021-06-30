Подругу покойного солиста группы «Иванушки» обвиняют в мошенничестве

Пенсионерка из Красноярска выдвинула обвинения в мошенничестве в адрес возлюбленной покойного солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева Александры Куцевол . Пожилая женщина рассказала, что была обманута. Якобы ее заставили перевести на счет Куцевол 260 тысяч рублей.

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Жительница Красноярска уточнила, что в ноябре 2020-го года ей поступил звонок от лжесотрудников банка. По уже ставшей классической схеме пенсионерке сообщили, что на ее имя хотели взять кредит. Чтобы уберечь свои средства, ей порекомендовали перевести их на другой счет, который, как отметила пенсионерка, оказался оформленным на имя Куцевол.

Пожилая женщина перевела средства и только потом осознала, что это было обманом. В результате, на нее повесили кредит, выданный сроком на пять лет, сообщает Ren.tv

В итоге она подала в суд на Куцевол, но та отрицает свою причастность к ситуации. Судебные слушания идут уже в течение трех месяцев.

Ранее появилась информация, что экс-сожительница умершего в 2017-м году Олега Яковлева попала в психбольницу перед своим выселением из квартиры, где она продолжала нелегально проживать после кончины певца.