«Я - человек разумный»: Боярский высказался о вакцинации

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Сегодня стало известно, что только 3% россиян готовы сделать прививку от коронавируса ради отдыха в Краснодарском крае. При этом, по данным исследования сервиса поиска работы SuperJob, ради поездки за границу поставить вакцину согласны 20% респондентов. Еще 19% участников опроса намерены сделать прививку в любом случае.

Боярский, комментируя результаты опроса, подчеркнул, что тоже не стал бы прививаться ради Сочи. Но сделал прививку по куда более важной причине.

«Ради родных и близких, ради своего здоровья, для того, чтобы играть в театре. Это профилактика для того, чтобы жить полноценной жизнью», - пояснил артист.

Он также подчеркнул, что относит себя к «хомо сапиенс» - «человек разумный».

«Остальные - не знаю, мне все равно», - заметил Боярский.