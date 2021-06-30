В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

«Я - человек разумный»: Боярский высказался о вакцинации

Елена Прошина
1 час назад
Актер Михаил Боярский назвал вакцинацию от коронавируса необходимой для того, чтобы жить «полноценной жизнью». Об этом он заявил изданию «Царьград».
«Я - человек разумный»: Боярский высказался о вакцинации
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Сегодня стало известно, что только 3% россиян готовы сделать прививку от коронавируса ради отдыха в Краснодарском крае. При этом, по данным исследования сервиса поиска работы SuperJob, ради поездки за границу поставить вакцину согласны 20% респондентов. Еще 19% участников опроса намерены сделать прививку в любом случае.
Боярский, комментируя результаты опроса, подчеркнул, что тоже не стал бы прививаться ради Сочи. Но сделал прививку по куда более важной причине.
«Ради родных и близких, ради своего здоровья, для того, чтобы играть в театре. Это профилактика для того, чтобы жить полноценной жизнью», - пояснил артист.
Он также подчеркнул, что относит себя к «хомо сапиенс» - «человек разумный».
«Остальные - не знаю, мне все равно», - заметил Боярский.
При этом в сентябре прошлого года появилась информация о том, что Михаил Боярский потерял сознание во время осмотра перед прививкой от гриппа. Однако артист это опроверг.
Шоу-бизнес,Михаил Боярский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители