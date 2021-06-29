Филипп Киркоров обратился к своим украинским поклонникам после того, как узнал о своем исключении из черного списка МинкультаУкраины. Благодарственный ролик певец опубликовал на своей странице в Instagram.
«Вы протянули России соломинку дружбы, именно из таких светлых лучей в будущем мы вернемся к дружбе и уважению, возможно, именно сейчас зарождается надежда на то, что ситуация между нашими странами улучшится», – заявил артист.
Напомним, Филиппа Киркорова внесли в черный список деятелей культуры Минкульта страны 24 июня. На тот момент в нем числилось 200 фамилий. Однако уже 27 июня после обращения Службы безопасности Украины певец был из него исключен.