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Киркоров записал видео после исключения из черного списка Минкульта Украины

Алевтина Жаркова
52 минуты назад
Филипп Киркоров обратился к своим украинским поклонникам после того, как узнал о своем исключении из черного списка Минкульта Украины. Благодарственный ролик певец опубликовал на своей странице в Instagram.
«Вы протянули России соломинку дружбы, именно из таких светлых лучей в будущем мы вернемся к дружбе и уважению, возможно, именно сейчас зарождается надежда на то, что ситуация между нашими странами улучшится», – заявил артист.
Напомним, Филиппа Киркорова внесли в черный список деятелей культуры Минкульта страны 24 июня. На тот момент в нем числилось 200 фамилий. Однако уже 27 июня после обращения Службы безопасности Украины певец был из него исключен.
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