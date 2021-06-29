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Ксения Бородина записала видео о своем разводе с Курбаном Омаровым

Алевтина Жаркова
1 час назад
Ксения Бородина записала для своих поклонников видео, в котором прокомментировала предстоящий развод со своим супругом Курбаном Омаровым. В нем телезвезда заверила своих фолловеров, что у нее все в порядке, и она не нуждается в помощи.
«Девчонки, я читаю директ и спасибо вам огромное», – поблагодарила своих подписчиц ведущая.
При этом Бородина отметила, что не намерена делиться своим состоянием в социальных сетях, для этого у нее есть близкие люди.
«Может быть, вы привыкли к тому, что, если какие-то перемены в жизни у публичных людей случаются, то начинаются му**вые рыдания в сторис, алкоголизм, сопли, слезы и все остальное. Все по-разному страдают, я никого не осуждаю. Просто у меня есть близкие люди, и если вдруг мне когда-то захочется поплакать, если такое случится, или выпить бокальчик вина, я с удовольствием это сделаю со своими близкими», – заявила Бородина.
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