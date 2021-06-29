Агилера поддержала Бритни Спирс в борьбе против отца

Артистка уверена, что опекун поступил со Спирс непорядочно и без сострадания. «Как женщина, которая работала в невообразимых условиях и под невообразимым давлением, она заслуживает всей мыслимой свободы, чтобы жить счастливо», — высказалась звезда.

Накануне Спирс в ходе слушаний в суде в Лос-Анджелесе выступила против опекунства над ней со стороны ее отца и заявила, что ее жизнь полностью контролируют, в частности, заставляют работать без выходных. Позже она извинилась перед поклонниками за годы лжи о том, что у нее все якобы было хорошо.