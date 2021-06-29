Шоумен Стас Барецкий , который также является главой Союза профессиональных ритуальных агентов, сказал, что готов бесплатно похоронить певицу МакSим, которая в настоящее время находится в с подозрением на COVID-19 в критическом состоянии в одной из московских больниц.

Барецкий заявил, что бесплатные похороны известных артистов - это не только реклама, но и способ выражения своей признательности человеку, сообщает РИА ФАН.

Напомним, певица МакSим попала в клинику с поражением 40% легких, при этом тесты не выявили у нее коронавирусную инфекцию. Певица рассказывала, что 12 июня давала выступление в Казани с температурой 39, а затем ее состояние ухудшилось и она вызвала врачей, которые выявили у артистки пневмонию. Звезду срочно госпитализировали.

Медики ввели певицу в состояние медикаментозного сна и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Пиар-менеджер артистки Яна Богушевская сообщала, что состояние ее подопечной медики характеризуют как стабильно тяжелое, изменения к лучшему не наблюдаются.

Впоследствии в интернете появились данные, что у МакSим обширное поражение легких, а ряд изданий сообщили, что певица подключена к аппарату ЭКМО. Его применяют при тяжелой острой дыхательной недостаточности, чтобы насытить кровь кислородом.