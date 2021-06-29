В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Бородина обратилась к фанатам по поводу своего развода

News.ru
13 минут назад
Ксения Бородина обратилась к фанатам с просьбой не проявлять к ней жалость и сочувствие из-за развода с мужем. Ведущая «Дома-2» сообщила, что у неё «всё хорошо», и заявила, что не собирается «рыдать на камеру».
Бородина обратилась к фанатам по поводу своего развода
Фото: University of Otago/TwitterUniversity of Otago/Twitter
Своё обращение Бородина опубликовала в сторис. Она добавила, что не собирается страдать, плакать, злоупотреблять алкоголем на фоне семейных неурядиц.
Девчонки, я читаю директ, спасибо вам огромное. Я знаю, что вы сейчас хотите проявить огромную дозу поддержки в мой адрес, я вам за это очень благодарна, но, поверьте, у меня всё хорошо. Хочу вам сказать спасибо ещё раз, но мне правда не нужна сейчас жалость, — высказала телеведущая.
Бородина отметила, что в отличие от других звёзд не собирается делиться своими эмоциями в соцсетях. У неё для этого есть близкие люди, которым она может поплакаться в жилетку. А то, что она стала слушать грустные песни, как заметили её поклонники, вовсе не означает, что она впала в депрессию и плачет по ночам в подушку.
Проблемы в семье Бородиной обсуждают уже продолжительное время. И для ведущей «Дома-2», и для её мужа Курбана Омарова этот брак был не первым. Вместе они воспитывают троих детей, их общей дочери Теоне исполнилось пять лет.
Как сообщалось ранее, российская телеведущая Ксения Бородина подала на развод с блогером Курбаном Омаровым. О причинах возможного разрыва не говорится. В соцсетях знаменитая пара ситуацию пока никак не комментирует.
Шоу-бизнес,Курбан Омаров,Ксения Бородина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители