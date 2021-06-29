Бородина обратилась к фанатам по поводу своего развода

Бородина отметила, что в отличие от других звёзд не собирается делиться своими эмоциями в соцсетях. У неё для этого есть близкие люди, которым она может поплакаться в жилетку. А то, что она стала слушать грустные песни, как заметили её поклонники, вовсе не означает, что она впала в депрессию и плачет по ночам в подушку.