"Бесовщина": Михалкова возмутила "свадьба" Киркорова и Давы

Там, напомним, шоумены изображали шуточную свадьбу, прогуливались по красной дорожке в окружении полуобнаженных мужчин, мило позировали вместе перед фотокамерами. Власти позднее заявили, что намерены проверить организаторов шоу на предмет нарушения российского законодательства: церемонию транслировали в вечернее время, и у нее не было возрастного ограничения 18+.
Однако теперь в спор с Киркоровым вступил другой "тяжеловес" отечественного шоу-биза. В своей авторской программе "Бесогон" Михалков прямым текстом обвинил певца и блогера в нарушении российского закона, притом основного, сообщает радио "Комсомольская правда".