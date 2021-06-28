"Бесовщина": Михалкова возмутила "свадьба" Киркорова и Давы

Там, напомним, шоумены изображали шуточную свадьбу, прогуливались по красной дорожке в окружении полуобнаженных мужчин, мило позировали вместе перед фотокамерами. Власти позднее заявили, что намерены проверить организаторов шоу на предмет нарушения российского законодательства: церемонию транслировали в вечернее время, и у нее не было возрастного ограничения 18+.