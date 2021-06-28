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Михалков обвинил «поженившихся» Киркорова и Даву в оскорблении Конституции

Уника Новости
13 минут назад
Режиссер Никита Михалков с некоторым опозданием отреагировал на эпатажное появление певца Филиппа Киркорова и блогера Давы Манукяна на недавней музыкальной премии.
"Бесовщина": Михалкова возмутила "свадьба" Киркорова и Давы
Фото: ТАССТАСС
Там, напомним, шоумены изображали шуточную свадьбу, прогуливались по красной дорожке в окружении полуобнаженных мужчин, мило позировали вместе перед фотокамерами. Власти позднее заявили, что намерены проверить организаторов шоу на предмет нарушения российского законодательства: церемонию транслировали в вечернее время, и у нее не было возрастного ограничения 18+.
Но куда громче угроз компетентных органов оказался скандал между Киркоровым и продюсером Нателлой Крапивиной. Менеджер певицы Лободы в соцсети раскритиковала "сладкую парочку" Киркоров-Манукян и заявила, что в прежние времена в отдельных регионах страны их бы пустили на "шашлык". Праведный гнев народного артиста уже на следующий день вынудил продюсера уйти из профессии, а ее подопечную – искать нового директора.
Однако теперь в спор с Киркоровым вступил другой "тяжеловес" отечественного шоу-биза. В своей авторской программе "Бесогон" Михалков прямым текстом обвинил певца и блогера в нарушении российского закона, притом основного, сообщает радио "Комсомольская правда".
"Это абсолютно открытая пропаганда ЛГБТ, – возмутился мэтр. – То есть это нарушение Конституции!"
Это можно назвать настоящей "бесовщиной", добавил Михалков.
Шоу-бизнес,Общество,Нателла Крапивина,Филипп Киркоров,Никита Михалков,Комсомольская правда,
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