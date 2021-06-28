Блогерша перепутала трансвеститов и трансгендеров и навлекла гнев пользователей

Российскую блогершу Василису Даванкову затравили в Сети после того, как в одном из видео она перепутала трансвеститов и трансгендеров.

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Как рассказала Даванкова, она записывала новостной блок, в котором сообщила о запуске дрэг-квин шоу Анастасии Ивлеевой . Именно в этой новости она по ошибке назвала трансвеститов трансгендерами, так как «мало разбирается в этой культуре».

«После того, как я выложило видео, я где-то час не открывала никакие соцсети. Потом смотрю, у меня в директе куча угроз и оскорблений, мол, как можно быть такой необразованной, куча мата » - рассказала Даванкова телеграм-каналу Mash.

Василиса призналась, что ошиблась и не проверила информацию, однако выразила недоумение в связи с реакцией, последовавшей со стороны «толерантных, миролюбивых» и выступающих «за любовь во всем мире» людей.

Даванкова рассказала, что записала видео с извинениями, но угрозы и оскорбления продолжили сыпаться.

«Я не буду терпеть в свой адрес какие-то странные оскорбления, когда я человека не оскорбляла», - добавила блогерша.

23-летняя Василиса Даванкова — бывшая фигуристка, выступавшая в парном катании и танцах на льду. Бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров (2012), чемпионка России среди юниоров (2012), призер Кубка России (2015, 2017).