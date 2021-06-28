Все индивидуально: сколько стоит лечение МакSим в VIP-отделении

Певица МакSим ( Марина Максимова ) лечится от коронавируса в частной клинике. Стоимость палаты в VIP-отделении доходит до 1 млн рублей за две недели пребывания, пишет News.ru

Фото: пресс-служба певицы МакSим пресс-служба певицы МакSим

Две недели в двухместной палате обойдется в 600 тысяч рублей. Для знаменитостей и состоятельных пациентов есть «люкс» в VIP-отделении. За 14 дней в нем придется заплатить 1 млн рублей с учетом скидки. Обследования включены в стоимость.

Также в стоимость входит трехразовое питание, в палате предусмотрены личный санузел и душ, холодильник, WiFi и телевизор.

Источники издания в клинике затруднились ответить, сколько обходится МакSим пребывание в палате реанимации.

«Сказать о ценах в случае необходимости подключения к ИВЛ и на другие процедуры в реанимации сложно. Здесь всё индивидуально, поэтому вопрос решается непосредственно с лечащим врачом по мере необходимости», - отметил источник.

Чуть больше года назад в этом же учреждении проходила лечение Надежда Бабкина . После выздоровления она публично поблагодарила персонал клиники в Instagram.

Напомним, МакSим госпитализировали 15 июня, на второй день после концерта в Казани. Артистка поступила в медучреждение с температурой более 39 градусов, врачи выявили у нее пневмонию. Тест на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат. В момент госпитализации поражение легких певицы составляло 40%, но ее состояние становилось все хуже, поэтому было решено перевести ее на аппарат ИВЛ.