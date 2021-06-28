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Вакханалия и хаос: россиян разозлило шоу Навки

Вероника Полынина
37 минут назад
Подписчики раскритиковали Татьяну Навку из-за показов ее нового ледового шоу «Руслан и Людмила» в Сочи.
Вакханалия и хаос: россиян разозлило шоу Навки
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Фигуристка поделилась в Instagram новостью о начале показов, однако подписчики напомнили ей, что в России бушует третья волна пандемии коронавируса.
Комментаторы назвали запуск новых шоу «пиром во время чумы», и удивились, что посещать массовые мероприятия можно без всяких ограничений.
«Вот интересно, все в команде привитые, а зрители??? А то на работу без прививки не пускают, а на Руслан и Людмилу пожалуйста . Где логика ???», «Какое шоу в разгар эпидемии? Как только не стыдно. Из людей не пойми что сделали.
Бойкотировать все ваши шоу», «Это здорово что есть хорошие проекты. Но что за бред, одних по QR -коду пускать, убивать ресторанный бизнес. Людей пугать и увольнять. И запускать такие проекты. Чего хотят добиться чиновники??? Я не против вакцины, но эта вакханалия и хаос», «Цирк, да и только. Господи, что творят, Бог вам судья», «На вашем шоу вируса нет??? Совсем уже без стыда и совести издеваются над людьми», - написали Навке в комментариях.
Напомним, что в Краснодарском крае с 1 июля будут действовать новые ограничения для туристов. В июле курорты региона будут принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста, либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. А уже с 1 августа отели смогут заселять туристов «только с сертификатом о вакцинации».
Шоу-бизнес,Татьяна Навка,Россия,Сочи,
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