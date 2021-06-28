Вакханалия и хаос: россиян разозлило шоу Навки

Комментаторы назвали запуск новых шоу «пиром во время чумы», и удивились, что посещать массовые мероприятия можно без всяких ограничений.

Напомним, что в Краснодарском крае с 1 июля будут действовать новые ограничения для туристов. В июле курорты региона будут принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста, либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. А уже с 1 августа отели смогут заселять туристов «только с сертификатом о вакцинации».