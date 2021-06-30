Критическое состояние MaкSим связали с самолечением

Оказалось, что охранник артистки болел COVID-19. Сама исполнительница после контакта с ним пыталась вылечиться самостоятельно, однако через четыре дня ее пришлось госпитализировать. Отмечается, что в настоящее время у нее поражено более 80 процентов легких. У звезды диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию тяжелой степени. При этом тесты на коронавирус показывают отрицательный результат.