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Моргенштерн согласился биться со Шлеменко за $20 млн

Вероника Полынина
45 минут назад
Рэпер Алишер Моргенштерн назвал сумму, за которую согласился бы выйти на ринг с бойцом ММА Александром Шлеменко.
Моргенштерн согласился биться со Шлеменко за $20 млн
Фото: CC BY-SA 4.0 / Okras /CC BY-SA 4.0 / Okras /
Артист отметил, что очень ценит свою голову, но готов стать «тупым» за 20 миллионов долларов.
«За сколько бы я готов был подраться? Ну, думаю, что за миллионов 20 долларов — и погнали. За эти деньги я не боюсь получить от него *****. Да и бесплатно не боюсь», — заявил Моргенштерн на YouTube-шоу «Вопрос ребром» рэпера Басты.
В марте Александр Шлеменко назвал Моргенштерна «чертом, а проще говоря – бесом» и призвал ввести цензуру, чтобы не допускать таких артистов до широкой аудитории. Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поддержал коллегу, заявив, что давно нужно ввести цензурирующий орган, который «будет чистить всю эту грязь с экранов». Позже о творчестве Моргенштерна высказался также боец Магомед Исмаилов. Он назвал песни рэпера «кошмаром, отстоем и ужасом» и признался, что во время прослушивания его «чуть не вывернуло».
На днях Алишер решил ответить всем бойцам ММА, которые выступали против него, и предложил запретить единоборства.
«Предлагаю ввести цензуру и запретить ММА. Какой пример вы детям подаете? Они на вас насмотрятся и друг другу лица ломают на улицах. А про добивание лежачего вообще молчу. Это по-мужски? Не понимаю», — написал Моргенштерн в Instagram.
Шоу-бизнес,Магомед Исмаилов,Хабиб Нурмагомедов,Александр Шлеменко,
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