У находящейся в коме МакSим заподозрили новую болезнь

Стала известна возможная причина ухудшения состояния 38-летней певицы МакSим (в миру Марина Максимова ), которая сейчас находится в реанимации в искусственной коме. При поступлении в частную медицинскую клинику врачи провели звездной пациентке обследование и, помимо пневмонии, зафиксировали у нее подозрительные симптомы. По некоторым данным, речь может идти о заболевании, поражающем печень.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Напомним, 15 июня Марина опубликовала в соцсети пост. Под фотографией своей руки с тату у запястья, запечатленной на фоне капельницы, исполнительница популярных хитов рассказала, с чего все началось. Она написала, что первые симптомы болезни у нее появились несколько дней назад, и с температурой 39 градусов даже провела один концерт. Максим поведала подписчикам, что после этого состояние не улучшалось, и её отвезли в клинику. На момент публикации её послание не было лишено оптимизма: несмотря на то, что уже тогда поражение лёгких составлялось около 40 %, певица извинилась за отмену концерта и выразила надежду на скорое выздоровление. Позднее было опубликовано фото справки из клиники от 15-го июня о госпитализации Максимовой с диагнозом «ОРВИ. Вирусная пневмония? COVID-19?». После этого в СМИ появилось несколько сообщений об ухудшении состояния Марины. В частности, журналисты сообщали о введении звезды в искусственную кому и переводе с ИВЛ на ЭКМО — способ временного поддержания функции лёгких и сердца при лечении крайне тяжелых пациентов.

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Как стало известно «МК», сразу после госпитализации врачи провели МакSим комплексное обследование и через несколько дней пришли к выводу, что у пациентки имеются признаки серьезного заболевания, поражающего печень. Они предположили, что певица давно страдает этим недугом и, возможно, он уже в хронической стадии. При этом болезнь, возможно, никак не проявляет себя или же артистка могла считать, что победила заразу.

Официально это заболевание не является противопоказанием для вакцинации от коронавируса, однако перед прививкой рекомендована консультация со врачом-специалистом. Также существует мнение, что пациенты находятся в группе риска по заражению COVID-19, а в случае поражения организма «короной» у таких людей могут возникнуть серьезные осложнения. Что, судя по всему, сейчас и происходит с Максимовой. Состояние певицы по-прежнему тяжелое. Несколько дней назад медики опасались, что у звездной пациентки может развиться сепсис (заражение крови, возбудителем могут стать пневмококки). Ряд симптомов указывали на возможное развитие этого процесса. Но, по нашим данным, исследования не подтвердили опасения врачей.

СПРАВКА «МК»