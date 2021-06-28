Дочь Максаковой захотела отсудить у нее квартиру

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По словам Максаковой, ее 13-летняя дочь от криминального авторитета Владимира Тюрина намерена через суд заставить ее подписать договор дарения на квартиру на Пресненской набережной в Москве

Певица призналась, что у нее было намерение оформить дарственную, однако затем она начала сомневаться в своем решении. По мнению Максаковой, пытаясь заставить ее завершить сделку, дочь действует по принуждению своего отца.

Кроме того, по словам Максаковой, это последнее имущество, которым она владеет.

«Каким образом дети хотят получить себе эту квартиру, даже не спросив у меня, сохранила ли я это намерение? Как можно понуждать к дарению мать в суде? Это мое последнее имущество. У меня вообще ничего нет. Тюрин меня уже всю обобрал», - пожаловалась Мария.

Максакова призналась, что ее месячный доход не превышает полутора тысяч долларов, которых ей с сыном едва хватает, чтобы сводить концы с концами.

«Мы с маленьким сыном бедствуем, а он хочет лишить нас всего. Мне не на что кормить Ваню. Меня просто раздевают. Этот Тюрин забрал у меня все мошенническим путем, на доверии. Обманул, отжал, заплатил другим людям. Не знаю, кого он там коррумпировал, и все-таки добился своего», - заявила певица.