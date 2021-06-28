Павел Деревянко воссоединился с бывшей женой и дочками

«Подошло время, мы поняли, что нам лучше остаться просто друзьями, чтобы предотвратить возможные конфликты, которые уже готовы были вспыхнуть. Мы вовремя это увидели, все обсудили и, дабы не доводить до войны, решили остановиться. Никто не в обиде, нет победителей и побежденных. Мы по-прежнему в прекрасных отношениях. Мы не собирались жить вместе, но у нас появилась Варвара. А чуть позже Саша У нас была прекрасная, хоть и нестандартная семья. Сейчас, когда мы с Дашей официально расстались, я все равно называю ее, Варю и Сашу (дочки Деревянко — прим. ред.) своей семьей».