В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

«Как же здорово»: Павел Деревянко воссоединился с бывшей женой и дочками

Peopletalk
51 минуту назад
Звезда сериала «Домашний арест» объявил о расставании с супругой Дарьей Мясищевой в конце прошлого года. А уже в феврале Павел Деревянко появился на публике с новой девушкой — чемпионкой по бальным танцам Аленой Ивановой.
Павел Деревянко воссоединился с бывшей женой и дочками
Фото: @pablo_derevyanko@pablo_derevyanko
Однако стало известно, что со своей бывшей женой и детьми актер продолжает сохранять близкие отношения. «Как-же здорово сохранить хорошие, дружеские отношения, по сути не являясь целостной семьёй)) Уважаем друг-друга, поддерживаем и воспитываем наших дочерей. Спасибо Дашуля. Сашуля и Варварита» (пунктуация и орфография сохранены – прим. ред.), — написал Деревянко в Instagram, опубликовав трогательное фото.
@pablo_derevyanko / Павел Деревянко с семьей
Напомним, у пары две дочери: 10-летняя Варвара и 6-летняя Саша. В одном из интервью актер рассказал о причинах расставания:
«Подошло время, мы поняли, что нам лучше остаться просто друзьями, чтобы предотвратить возможные конфликты, которые уже готовы были вспыхнуть. Мы вовремя это увидели, все обсудили и, дабы не доводить до войны, решили остановиться. Никто не в обиде, нет победителей и побежденных. Мы по-прежнему в прекрасных отношениях. Мы не собирались жить вместе, но у нас появилась Варвара. А чуть позже Саша У нас была прекрасная, хоть и нестандартная семья. Сейчас, когда мы с Дашей официально расстались, я все равно называю ее, Варю и Сашу (дочки Деревянко — прим. ред.) своей семьей».
Ранее Павел Деревянко рассказал, как вылетел на Мальдивы в пандемию.
Шоу-бизнес,Алена Иванова,Павел Деревянко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители