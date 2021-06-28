Павел Деревянко воссоединился с бывшей женой и дочками

Однако стало известно, что со своей бывшей женой и детьми актер продолжает сохранять близкие отношения. «Как-же здорово сохранить хорошие, дружеские отношения, по сути не являясь целостной семьёй)) Уважаем друг-друга, поддерживаем и воспитываем наших дочерей. Спасибо Дашуля. Сашуля и Варварита» (пунктуация и орфография сохранены – прим. ред.), — написал Деревянко в Instagram, опубликовав трогательное фото.