Ушла из жизни заслуженная артистка России Наталья Попова

Заслуженная артистка РоссииНаталья Попова, сыгравшая главную роль в фильме «Двенадцать месяцев», скончалась на 73 году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил театр-фестиваль «Балтийский дом» на своей странице во «ВКонтакте», в котором служила актриса.
«26 июня не стало Натальи Ивановны Поповой, — говорится в сообщении. — Мы приносим искренние соболезнования всем близким, друзьям и коллегам Натальи Ивановны».
Дата и место прощания с актрисой, а также причины ее смерти пока неизвестны.
Напомним, Наталья Попова родилась в Ленинграде в 1949 году. Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии она окончила в 1972 году.
Как передавало ИА REGNUM, 12 мая в Санкт-Петербурге скончалась заслуженная артистка России Кира Крейлис-Петрова.