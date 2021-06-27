Боня объяснила, как стать женщиной-богиней

Виктория Боня в сторис инстаграма поделилась со своими подписчицами жизнеутверждающей теорией. По мнению звезды «Дома-2», изменить свою жизнь в лучшую сторону и решить финансовые проблемы не столь сложно.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Следует лишь уделить время самосовершенствованию, забыть о карьерной гонке и ощутить себя представительницей прекрасного пола. Как говорит Виктория, у нее это получилось.

«Когда женщина входит в настоящее состояние женщины, Вселенная сама начинает все давать. И все вопросы разрешаются тоже самостоятельно. Когда я расслабилась и доверилась Вселенной, мои доходы увеличились, я стала счастливее, я действительно нашла себя. Сегодня меня ничто не может выбить из колеи. Это состояние женщины-богини, когда ты никуда не спешишь и везде всегда успеваешь», - сообщила звезда.

По словам светской львицы, она наконец-то заняла свое настоящее место в этой жизни.

«Я сделала себя сама — это 100%. Но! Я вовремя отказалась от стратегии „пашущей лошади“ в пользу жизни наслаждающейся, наполненной женщины. Стало ли в моей жизни меньше работы? Однозначно. Потому что я начала делать то, что мне нравится, от чего я кайфую».

Помимо философского монолога в сторис, в общем доступе Боня разместила пост, где рассказала, что ей предложили некий контракт на ТВ. Подробностями Виктория обещала поделиться несколько позже, когда будут подписаны все документы, но назвала это предложение «главным в своей жизни».

Виктория Боня в YouTube-шоу «Лучше – правду» сообщила , что может пойти в депутаты Государственной думы от Читинской области. Ведь она сама из этих мест и поэтому хорошо знает региональные проблемы.