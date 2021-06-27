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В «Ленкоме» назвали жалобы Поргиной «ложью и хамством»

Ирина Лебедева
24 минуты назад
Людмила Поргина, вдова народного артиста Николая Караченцова, недовольна новой дирекцией «Ленкома». Она утверждает, что к ней изменилось отношение, и сейчас она едва ли не голодает, а руководство театра бесконтрольно расходует деньги.
В «Ленкоме» назвали жалобы Поргиной «ложью и хамством»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Директор театра Марк Варшавер прокомментировал журналистам «Комсомольской Правды» высказывания Поргиной.
«Заявления Поргиной меня даже не огорчают, потому что это откровенная ложь и хамство. В свое время я выхлопотал ей звание заслуженной артистки. Делал это не из-за ее персональных заслуг перед театром, а потому, что она — жена Николая Караченцова, уникального артиста, который строил наш театр», - сказал он.
Обвинять же руководство театра в нецелевых расходах со стороны Поргиной – абсолютная нелепость. Дело в том, что она последние 15 лен не выходит на сцену, при этом получает зарплату как действующая актриса.
«У нее зарплата — 52 тысячи рублей в месяц, при том, что она ничего не играет в театре. До этого у нее был оклад 100 тысяч рублей, но по просьбе Марка Анатольевича Захарова я перевел ее на 50% процентов от оклада. Благодаря званию заслуженной артистки сейчас у Поргиной прибавка к пенсии — 30 тысяч рублей. Плюс пенсия 22 тысячи. Суммарно получается больше 100 тысяч в месяц», - раскрыл доходы вдовы Варшавер.
Он также отметил, что ранее, когда Караченцов был здоров, Поргина так себя не вела.
«Когда Коля был здоров, еще до аварии, Поргина была тише воды. Она разгулялась после его болезни Стала ходить на ток-шоу. Все это видят и все про нее понимают. Человеку устроили нормальную, достойную старость, а он хамит».
Поргина рассказала, что ее пенсия составляет 53 тысяч рублей в месяц, но тратит она в два раза больше. По ее словам, денег не хватает на уплату налогов и корм для попугаев, кошек и собаки, но невестка и сын ей помогают.
Шоу-бизнес,Николай Караченцов,Людмила Поргина,Марк Захаров,Комсомольская правда,
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