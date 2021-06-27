В «Ленкоме» назвали жалобы Поргиной «ложью и хамством»

«Заявления Поргиной меня даже не огорчают, потому что это откровенная ложь и хамство. В свое время я выхлопотал ей звание заслуженной артистки. Делал это не из-за ее персональных заслуг перед театром, а потому, что она — жена Николая Караченцова, уникального артиста, который строил наш театр», - сказал он.
«У нее зарплата — 52 тысячи рублей в месяц, при том, что она ничего не играет в театре. До этого у нее был оклад 100 тысяч рублей, но по просьбе Марка Анатольевича Захарова я перевел ее на 50% процентов от оклада. Благодаря званию заслуженной артистки сейчас у Поргиной прибавка к пенсии — 30 тысяч рублей. Плюс пенсия 22 тысячи. Суммарно получается больше 100 тысяч в месяц», - раскрыл доходы вдовы Варшавер.
«Когда Коля был здоров, еще до аварии, Поргина была тише воды. Она разгулялась после его болезни Стала ходить на ток-шоу. Все это видят и все про нее понимают. Человеку устроили нормальную, достойную старость, а он хамит».