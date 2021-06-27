Представитель певицы МакSим сообщила о ее состоянии

Официальный представитель певицы МакSим рассказала журналистам RT, что она не располагает данными об ухудшении ее состояния и переводе больной на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО).

В СМИ прошла информация о том, что находящуюся в медикаментозной коме Марину Абросимову, известную под псевдонимом МакSим, подключили к аппарату, который насыщает кислородом непосредственно кровь. Якобы врачи решились на такую меру из-за того, что ИВЛ «не справлялся» и у звезды развилась острая дыхательная недостаточность.

«У меня нет такой информации, я бы не стала доверять источникам, разместившим эту информацию, так как это желтая пресса, а не официальное заявление. Сейчас состояние Марины оценивается как крайне тяжелое, прошу понять позицию семьи и близких: каждый человек имеет право на приватность, несмотря на то что является публичным лицом», - обратилась помощница МакSим к публике.

Она попросила не обращать внимания на «слитую» информацию от людей, которые «продадут собственных родителей за копейки».

Ухудшение самочувствия Марина почувствовал а еще пару недель назад. Накануне открытия своей школы искусств она проверилась на коронавирус, но тест ничего не показал.

Через несколько дней у Максимовой появились явные симптомы простуды. Она вновь протестировалась – с тем же отрицательным результатом. Невзирая на домашнее лечение, 38-летней певице становилось все хуже и хуже. Росла температура. В итоге ее увезли в клинику, где обнаружили 40%-е поражение легких и вновь не подтвердился ковид.