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Представитель певицы МакSим сообщила о ее состоянии

Ирина Лебедева
1 час назад
Официальный представитель певицы МакSим рассказала журналистам RT, что она не располагает данными об ухудшении ее состояния и переводе больной на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО).
В СМИ прошла информация о том, что находящуюся в медикаментозной коме Марину Абросимову, известную под псевдонимом МакSим, подключили к аппарату, который насыщает кислородом непосредственно кровь. Якобы врачи решились на такую меру из-за того, что ИВЛ «не справлялся» и у звезды развилась острая дыхательная недостаточность.
«У меня нет такой информации, я бы не стала доверять источникам, разместившим эту информацию, так как это желтая пресса, а не официальное заявление. Сейчас состояние Марины оценивается как крайне тяжелое, прошу понять позицию семьи и близких: каждый человек имеет право на приватность, несмотря на то что является публичным лицом», - обратилась помощница МакSим к публике.
Она попросила не обращать внимания на «слитую» информацию от людей, которые «продадут собственных родителей за копейки».
Ухудшение самочувствия Марина почувствовала еще пару недель назад. Накануне открытия своей школы искусств она проверилась на коронавирус, но тест ничего не показал.
Через несколько дней у Максимовой появились явные симптомы простуды. Она вновь протестировалась – с тем же отрицательным результатом. Невзирая на домашнее лечение, 38-летней певице становилось все хуже и хуже. Росла температура. В итоге ее увезли в клинику, где обнаружили 40%-е поражение легких и вновь не подтвердился ковид.
Еще из клиники она писала о своих злоключениях в инстаграме. Но болезнь продолжала развиваться, и врачи приняли решение подключить МакSим к аппарату искусственной вентиляции легких и погрузить ее в медикаментозный сон, чтобы облегчить функционирование жизненно важных органов.
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