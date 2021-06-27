Миро прокляла Макееву: «останется бесплодной»

За подобные поступки, уверена блогер Лена Миро
, Анастасия Макеева заслуживает наказания. Она пожелала актрисе, которая, как известно, так и не смогла родить ребенка в предыдущих союзах, навсегда остаться бездетной. Об этом она написала в
своем ЖЖ.
Макеева, недавно оформившая отношения с Мальковым, по мнению Миро понимает, что в семье нужен ребенок, поэтому и приложила все усилия, чтобы его заполучить. Блогер считает , что актриса «окучивает» пасынка, соблазняя его видимостью красивой жизни не от большой любви, а от желания сделать как можно больнее своей сопернице плюс покрепче удержать отца парня.