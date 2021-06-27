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Миро прокляла Макееву: «останется бесплодной»

Ирина Лебедева
1 час назад
Один из самых шумных скандалов последнего времени – вокруг Анастасии Макеевой. Как известно, актриса увела своего нынешнего мужа Романа Малькова от четверых детей. Более того, она сумела так выстроить отношения со старшим сыном Романа, что подросток публично отрекся от родной матери.
Миро прокляла Макееву: «останется бесплодной»
Фото: InstagramInstagram
Мальков же не спешит помогать оставшимся с бывшей супругой детям и даже не платит им алименты, якобы ожидая решения суда. Это происходит с одобрения его новой жены.
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За подобные поступки, уверена блогер Лена Миро, Анастасия Макеева заслуживает наказания. Она пожелала актрисе, которая, как известно, так и не смогла родить ребенка в предыдущих союзах, навсегда остаться бездетной. Об этом она написала в своем ЖЖ.
Макеева, недавно оформившая отношения с Мальковым, по мнению Миро понимает, что в семье нужен ребенок, поэтому и приложила все усилия, чтобы его заполучить. Блогер считает , что актриса «окучивает» пасынка, соблазняя его видимостью красивой жизни не от большой любви, а от желания сделать как можно больнее своей сопернице плюс покрепче удержать отца парня.
«Теперь пацана, вместо того чтобы нагрузить списком литературы на лето, нормально подстричь и заставить бегать по утрам, таскают по ток-шоу. Недавно вон к Малахову припёрли, где ему, видимо, редакторши надули в уши, что и как говорить, чтобы быдлу было интересно смотреть этот цирк.
Парень зашёл с козырей:
«Это наше шоу теперь будет. У меня есть любимый папа и любимая мачеха. Ты не мама просто».
Миро искренне сочувствует Светлане Мальковой.
«А что может сломить женщину сильнее, чем предательство ребёнка? Разве что его смерть».
Впрочем, уверена блогер, триумф Макеевой – дело временное.
«Я думаю, Макеевой плевать и на пацана, и, по большому счёту, на гастарбайтера. Настя, хоть и плохая, но актриса, и сейчас она играет в свою собственную, личную семью, построенную на пепелище чужой.
Ей это всё аукнется. Так и останется бесплодной, а, если и родит, то ребёнок расплатится за её грехи сполна. Вот увидите. Я редко, когда ошибаюсь, и точно не в этот раз».
Российская актриса Анастасия Макеева призналась, что устала от организованной против нее травли в соцсетях и наняла адвоката. Об этом она заявила изданию «Собеседник».
Шоу-бизнес,Лена Миро,Анастасия Макеева,ИД "Собеседник",
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