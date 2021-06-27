"Ералаш и театр абсурда": Хореограф Тутберидзе о вакцинации

«Честно говоря, я в полном недоумении и расстройстве. Мы просто стая обезьянок в зоопарке, над которыми старший брат ставит эксперименты.
Поход в рестораны без прививки будет запрещен, кто не привился – на работу не попадает (прививаемся добровольно). На лавочки в парках не садимся и так далее и тому подобное. Гайки скоро еще сильнее завинтят. И тут же праздники, устраиваемые руководством, очень даже с размахом проходят. Например, «Алые паруса»!
Тысячи и тысячи людей толпами трутся нос к носу без масок, ах да, извините, то, что устраивают наши небожители – это другое, вируса там нет», — пишет хореограф в Instagram.
«Глядя на весь этот ералаш и театр абсурда они хотят нашего доверия к их действиям и просьбам. Вот и получается: одни делают вид, что, что-то делают, другие делают вид, что, что-то выполняют.
Мой папа любит одно смешное выражение, которое как нельзя подходит к сегодняшнему театру черной комедии. «Так мы и жили, губы красили, а жо... Не мыли!» Один вопрос: доколе это будет продолжаться? Кстати, забыл про открытые границы, ну бред же», — говорится в публикации.