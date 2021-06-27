Певица МакSим находится в критическом состоянии

Марина Абросимова, известная публике под псевдонимом МакSим, переведена на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) — организм насыщают кислородом через кровь. Аппаратура искусственной вентиляции легких (ИВЛ) перестала справляться, и звезда находится в критическом состоянии.

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В медикаментозную кому врачи ввели пациентку более недели назад из-за обширного поражения легких.

К сожалению, 38-летней артистке пока не становится лучше, скорее,наоборот.

«Марину перевели на ЭКМО, поскольку аппарат ИВЛ не справляется. Она находится в одиночной палате с отдельным постом наблюдения медсестрой. Врачи пока осторожны в прогнозах, но надеются на лучшее», - приводит слова друга певицы «Комсомольская Правда».

Несмотря на несколько отрицательных тестов, у Абросимовой наблюдается картина тяжелого течения коронавируса, осложненного пневмонией. Предполагается, что МакSим заболела повторно, поскольку в ее крови были обнаружены антитела.