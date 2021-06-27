«Бедные родители»: Моргенштерн голышом явился на семейный ужин

Скандальный рэпер продолжает эпатировать публику. Правда в этот раз он, похоже, перегнул палку, поскольку возмущены даже его поклонники.

Фото: Instagram Instagram

Во время полета на частном самолете в компании взрослых людей – предположительно, своих родителей, а также отца и матери своей девушки Дилары Зинатуллиной, Алишер ходил по салону голышом и требовал, чтобы охранник парил его банным веником.

На фотоотчете этого странного семейного ужина видно, как неловко чувствуют себя представители старшего поколения – они прикрывают лица руками.

«Зачем лететь в баню на частном самолете если баню можно сделать в нём», - написал Моргенштерн в микроблоге.

Подписчики сочли шутку слишком развязной, а поведение рэпера – неуважительным по отношению к близким людям.

«Отца Дилары жалко», «Стыд!», «Мир катится к чертям. И уже не для кого не удивительно, когда малолетки посылают бабушек на 3 буквы. Это просто стыд!!!», «Как родители его девушки на это все смотрят »

Впрочем, позиция старших также подверглась критике. По мнению фолловеров, подобное поведение Моргенштерну они прощают исключительно из-за его высоких доходов, от которых и им что-то перепадает.