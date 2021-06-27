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«Бедные родители»: Моргенштерн голышом явился на семейный ужин

Ирина Лебедева
1 час назад
Скандальный рэпер продолжает эпатировать публику. Правда в этот раз он, похоже, перегнул палку, поскольку возмущены даже его поклонники.
«Бедные родители»: Моргенштерн голышом явился на семейный ужин
Фото: InstagramInstagram
Во время полета на частном самолете в компании взрослых людей – предположительно, своих родителей, а также отца и матери своей девушки Дилары Зинатуллиной, Алишер ходил по салону голышом и требовал, чтобы охранник парил его банным веником.
На фотоотчете этого странного семейного ужина видно, как неловко чувствуют себя представители старшего поколения – они прикрывают лица руками.
«Зачем лететь в баню на частном самолете если баню можно сделать в нём», - написал Моргенштерн в микроблоге.
Подписчики сочли шутку слишком развязной, а поведение рэпера – неуважительным по отношению к близким людям.
«Отца Дилары жалко», «Стыд!», «Мир катится к чертям. И уже не для кого не удивительно, когда малолетки посылают бабушек на 3 буквы. Это просто стыд!!!», «Как родители его девушки на это все смотрят »
Впрочем, позиция старших также подверглась критике. По мнению фолловеров, подобное поведение Моргенштерну они прощают исключительно из-за его высоких доходов, от которых и им что-то перепадает.
«Родители за миллионы готовы терпеть все и улыбаться», «а если бы был нищий, выкинули бы его сразу с самолёта», «Вот такое впечатление создаётся. А был бы простым парнем давно бы люлей получил от родаков!», «за бабки на все согласны».
Несколько дней назад Моргенштерн рассказал, что его возлюбленная Дилара Зинатуллина сделала ему предложение руки и сердца. Исполнитель рассказал, что девушка подарила ему кольцо во время его первого шаббата в синагоге. Алишер призвал других девушек завидовать, так как он «выходит за жену».
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