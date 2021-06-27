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Племянник Пугачевой показал публике Аллу-младшую

Ирина Лебедева
21 минуту назад
Влад Пугачев, племянник Примадонны, сын ее брата, - человек непростой судьбы. В свое время Алла Борисовна даже забрала у него его сына, поскольку сам Влад много лет страдал от тяжелой зависимости. Тетя приняла решение, что ребенку лучше расти в более здоровой среде.
Племянник Пугачевой показал публике Аллу-младшую
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Но со временем мужчине все же удалось изменить свою жизнь. Во многом помогла ему справиться с пагубными привычками новая любовь и новая семья. Десять месяцев назад у него с супругой родилась дочь, которую назвали в честь знаменитой бабушки – Аллой.
И вот супруга Владислава – ее зовут Гузель , она родом из Казани и трудится бухгалтером – впервые выложила в инстаграм фотографию малышки. Фолловеры отметили, что имеет место быть сильное фамильное сходство – девочка похожа и на Пугачеву-старшую и особенно на ее дочь Лизу – такая же голубоглазая и светловолосая.
«Есть сходство с Пугачевой и с Лизой тоже есть сходство».
После рождения дочери Влада в СМИ появилась информация, что певица в честь рождения ребенка и возвращения племянника к здоровой жизни переписала на него квартиру в Москве, которую ранее купила для него же, но изначально оформила на себя из-за пристрастия молодого мужчины к запрещенным веществам.
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