Племянник Пугачевой показал публике Аллу-младшую

Влад Пугачев, племянник Примадонны, сын ее брата, - человек непростой судьбы. В свое время Алла Борисовна даже забрала у него его сына, поскольку сам Влад много лет страдал от тяжелой зависимости. Тетя приняла решение, что ребенку лучше расти в более здоровой среде.

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Но со временем мужчине все же удалось изменить свою жизнь. Во многом помогла ему справиться с пагубными привычками новая любовь и новая семья. Десять месяцев назад у него с супругой родилась дочь, которую назвали в честь знаменитой бабушки – Аллой.

И вот супруга Владислава – ее зовут Гузель , она родом из Казани и трудится бухгалтером – впервые выложила в инстаграм фотографию малышки. Фолловеры отметили, что имеет место быть сильное фамильное сходство – девочка похожа и на Пугачеву-старшую и особенно на ее дочь Лизу – такая же голубоглазая и светловолосая.