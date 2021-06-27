Бабушка из «Папиных дочек» купила место на кладбище

Не выдают прах — нужно место на кладбище. Чтобы похоронить в Москве, нужно три миллиона, за МКАД — полтора миллиона рублей. Поэтому муж похоронен в области, — сказала актриса.
«Аргументы, что в крупных городах не хватает земли для захоронения, место на кладбище стоит крайне дорого, известны. Однако сценарий, когда в каждом российском городе будет построен крематорий, предоставляющий дешёвые „услуги“, видится неприемлемым», — заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.