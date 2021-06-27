Бабушка из «Папиных дочек» купила место на кладбище

Российская актриса Ольга Волкова рассказала, что ей пришлось купить место на кладбище в Подмосковье , когда шесть лет назад умер её третий муж — художник Владимир Ховралев . Звезда «Папиных дочек» в программе «Ты не поверишь!» рассказала, что ей не выдавали прах, пока она не приобрела место.

Не выдают прах — нужно место на кладбище. Чтобы похоронить в Москве, нужно три миллиона, за МКАД — полтора миллиона рублей. Поэтому муж похоронен в области, — сказала актриса.

Она пошутила, что похоронив мужа, «обрела своё будущее», теперь ей не нужно покупать квартиру, потому что есть место на кладбище.

При этом Волкова призналась, что самой ей в ближайшее время такое место не понадобится, она полна энергии и постоянно в поиске новых проектов.

Она поделилась, что у неё очень большая семья — 21 человек. Все занимаются творчеством, а она даёт им возможность работать, жить хорошо, потому что ей это тоже помогает.