Дина Гарипова впервые за долгое время появилась на ТВ

Певица рассказала о своей диете, которую она соблюдает вместе с супругом. «Мы отказались от жареной пищи, а все остальное употребляем в небольших объемах», — сообщила она. Артистка из своего рациона не убрала ни одного продукта, просто употребляет их все в небольших количествах.
О супруге Гариповой практически ничего не известно. Они поженились в 2015 году. Его зовут Рамиль Бикмухамедов, к шоу-бизнесу мужчина отношения не имеет. Гарипова сейчас записывает песни и клипы. Муж поддерживает ее в этом. Пока детей у пары нет.