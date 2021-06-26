Дина Гарипова впервые за долгое время появилась на ТВ

Певица появилась в скромном белом костюме, а в волосах были выкрашенные в розовый и голубой цвет пряди. В студии артистка спела песню «Любовь — волшебная страна».

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Дина Гарипова в 2013 году заняла на «Евровидении» 5-ю строчку. Артистка отметила, что любовь к музыке ей привил отец. Члены семьи собирались вместе и пели.

Певица рассказала о своей диете, которую она соблюдает вместе с супругом. «Мы отказались от жареной пищи, а все остальное употребляем в небольших объемах», — сообщила она. Артистка из своего рациона не убрала ни одного продукта, просто употребляет их все в небольших количествах.