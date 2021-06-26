В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Певица Дина Гарипова впервые за длительное время появилась на телевидении

runews24.ru
23 минуты назад
Певица появилась в скромном белом костюме, а в волосах были выкрашенные в розовый и голубой цвет пряди. В студии артистка спела песню «Любовь — волшебная страна».
Дина Гарипова впервые за долгое время появилась на ТВ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Дина Гарипова в 2013 году заняла на «Евровидении» 5-ю строчку. Артистка отметила, что любовь к музыке ей привил отец. Члены семьи собирались вместе и пели.
Певица рассказала о своей диете, которую она соблюдает вместе с супругом. «Мы отказались от жареной пищи, а все остальное употребляем в небольших объемах», — сообщила она. Артистка из своего рациона не убрала ни одного продукта, просто употребляет их все в небольших количествах.
О супруге Гариповой практически ничего не известно. Они поженились в 2015 году. Его зовут Рамиль Бикмухамедов, к шоу-бизнесу мужчина отношения не имеет. Гарипова сейчас записывает песни и клипы. Муж поддерживает ее в этом. Пока детей у пары нет.
Шоу-бизнес,Дина Гарипова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители