Маликова заклеймили позором за дуэт с Бузовой

«Вот уж без Бузовой можно было обойтись! Принуждают вас всех что ли ее пиарить?», «Это полный зашквар, Дмитрий. Был о Вас лучшего мнения», «Позорище просто», «Дуэт с Бузовой... Просто нет слов. Это прям печаль печальная, грусть грустная!», «Дмитрий, извините, но на ваши концерты я больше не ногой», «Чего только не сделаешь ради бабла, да, Дима?», - инстаграм исполнителя ломится от возмущенных комментариев.
«Пусть этот фото отчёт с нашего номера на фестивале «Жара» останется здесь Не договариваясь, мы с Дмитрием Маликовым выбрали одежду в светлых оттенках. На одной волне. День, который останется в моей памяти», - написала звезда в микроблоге.
«Печально, что кто-то её слушает и записал в кумиры...», «Маликов вообще игнорирует. ему мне кажется неособо приятно», «Поют вдвоём, а слышно только Маликова, на нее даже не смотрит», - отозвались подписчики.