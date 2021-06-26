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Маликова заклеймили позором за дуэт с Бузовой

Ирина Лебедева
55 минут назад
На фестивале «Жара» Дмитрий Маликов спел дуэтом с Ольгой Бузовой. Правда, зрители уверяют, что слышали лишь голос Дмитрия, и что это – к лучшему. Но само выступление крайне разочаровало поклонников певца.
Маликова заклеймили позором за дуэт с Бузовой
Фото: InstagramInstagram
Поклонники уверены, что на совместный выход с поющей телеведущей Маликов пошел исключительно ради денег, и назвали его поступок «зашкварным».Фолловеры считают, что их кумир буквально уронил собственное достоинство, согласившись петь с бывшей звездой «Дома-2», не всегда попадающей в ноты.
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«Вот уж без Бузовой можно было обойтись! Принуждают вас всех что ли ее пиарить?», «Это полный зашквар, Дмитрий. Был о Вас лучшего мнения», «Позорище просто», «Дуэт с Бузовой... Просто нет слов. Это прям печаль печальная, грусть грустная!», «Дмитрий, извините, но на ваши концерты я больше не ногой», «Чего только не сделаешь ради бабла, да, Дима?», - инстаграм исполнителя ломится от возмущенных комментариев.
Есть недовольные высказывания и в аккаунте Ольги, которая выложила фотоотчет с мероприятия.
«Пусть этот фото отчёт с нашего номера на фестивале «Жара» останется здесь Не договариваясь, мы с Дмитрием Маликовым выбрали одежду в светлых оттенках. На одной волне. День, который останется в моей памяти», - написала звезда в микроблоге.
«Печально, что кто-то её слушает и записал в кумиры...», «Маликов вообще игнорирует. ему мне кажется неособо приятно», «Поют вдвоём, а слышно только Маликова, на нее даже не смотрит», - отозвались подписчики.
Композитор и певец Дмитрий Маликов не меняет свой имидж уже много лет. Тем удивительнее было его поклонницам увидеть свежее фото 51-летнего музыканта. На нем артист предстал с прежними локонами, правда, выглядящими, сухими и с заметной проседью, а также... с бородой!
Очевидно, это был грим, и Маликов появится в этом образе в одном из шоу или фильме. Певец не упустил шанса и пошутил, что он выглядит не то как главный герой фильма «Большой Лебовски», не то как Антон Павлович Чехов. И таким образом спровоцировал вал шуток по поводу своего «нового имиджа»
Шоу-бизнес,Дмитрий Маликов,Антон Чехов,
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