Маликова заклеймили позором за дуэт с Бузовой

Поклонники уверены, что на совместный выход с поющей телеведущей Маликов пошел исключительно ради денег, и назвали его поступок «зашкварным».Фолловеры считают, что их кумир буквально уронил собственное достоинство, согласившись петь с бывшей звездой «Дома-2», не всегда попадающей в ноты.