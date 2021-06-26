Умер Питер Зиновьев — легенда музыкальной электроники

В возрасте 88 лет в Великобритании скончался пионер музыкальной электроники и создатель целой серии синтезаторов великий Питер Зиновьев (Peter Zinovieff), - сообщает газета Тhе Guardian.

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Питер был одним из первых изобретателей, кто начал создавать инструменты для электронной музыки еще в 60-е годы прошлого века.

Он родился в 1933 году в Лондоне в семье русских аристократов – эмигрантов. Как рассказывал он сам в одном из интервью, его прадед, Александр Дмитриевич Зиновьев , был губернатором Санкт-Петербурга. Один из предков Зиновьевых — «арап Петра Великого» Абрам Петрович Ганнибал.

Мать Софка Зиновьева - урожденная княжна Софья Долгорукая - и вовсе восходит своим родом к основателю Москвы. Сама Софка к началу Второй мировой войны оказалась во Франции, была интернирована нацистами и, находясь в лагере, спасала евреев, за что правительством Израиля ей было присвоено почетное звание «Праведник народов мира».

Зиновьев окончил Оксфордский университет, учился он на геолога, но всю свою жизнь посвятил электронной музыке. Он стал сооснователем Electronic Music Studio (EMS) совместно с Тристрамом Кэри и Дэвидом Кокереллом.

За свою долгую творческую жизнь он работал со многими музыкантами – звездами мирового масштаба. Его синтезаторами пользовались Пол Маккартни и Pink Floyd, King Crimson и Yes, Брайан Ино , Жан-Мишель Жарр, The Who, и многие другие.

Зиновьев был также известным композитором. В 2015 году британский лейбл Space Age Recordings издал двойной диск с его музыкой Зиновьева.