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Михалков предложил взять Бузову во МХАТ билетершей

Ирина Лебедева
36 минут назад
Громкое событие – появление Ольги Бузовой на сцене МХАТа до сих пор обсуждается публикой. Не обошел вниманием эту тему и прославленный режиссер Никита Михалков.
Михалков предложил взять Бузову во МХАТ билетершей
Фото: ТАССТАСС
В свежем выпуске своей передачи «Бесогон» Михалков отметил, что, хотя и не хочет подключиться к когорте тех, кого возмутила эта история, но, тем не менее, считает необходимым высказать свое мнение.
Режиссер прокомментировал слова заместителя художественного руководителя театра Захара Прилепина, который пошутил по данному поводу. Прилепин заявил, что коллектив театра готов взять шефство над телеведущей, чтобы ее «переформатировать» и «сделать из нее приличную комсомолку».
Михалков напомнил, что работа актера – серьезный труд, и эту профессию люди осваивают в вузах годами. И как можно человека «перевоспитать» в актера – непонятно. Это все равно, что «перевоспитать» Бузову в хирурга-офтальмолога и отправить оперировать.
«Я понимаю и юмор, и иронию. Но, вообще-то, для того чтобы перевоспитывать человека, может, что-то попроще сначала взять? Ну там нянечкой ее, билетершей или кем-то еще Что же ее перевоспитывать за счет зрителей, которые сидят в зале и знают, что такое МХАТ по-настоящему?» - цитирует его слова teleprogramma.pro.
Михалков вновь заговорил об уничтожении российского общества. В качестве примера режиссер вспомнил состоявшуюся в начале июня церемонию вручения премии телеканала «Муз ТВ».
Михалков отметил, что у мероприятия стоял возрастной ценз 6+, однако зрители увидели и мужчин в женских платьях, и даже гей-свадьбу.
Шоу-бизнес,Захар Прилепин,Никита Михалков,
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