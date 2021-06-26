Михалков предложил взять Бузову во МХАТ билетершей

Громкое событие – появление Ольги Бузовой на сцене МХАТа до сих пор обсуждается публикой. Не обошел вниманием эту тему и прославленный режиссер Никита Михалков

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В свежем выпуске своей передачи «Бесогон» Михалков отметил, что, хотя и не хочет подключиться к когорте тех, кого возмутила эта история, но, тем не менее, считает необходимым высказать свое мнение.

Режиссер прокомментировал слова заместителя художественного руководителя театра Захара Прилепина , который пошутил по данному поводу. Прилепин заявил, что коллектив театра готов взять шефство над телеведущей, чтобы ее «переформатировать» и «сделать из нее приличную комсомолку».

Михалков напомнил, что работа актера – серьезный труд, и эту профессию люди осваивают в вузах годами. И как можно человека «перевоспитать» в актера – непонятно. Это все равно, что «перевоспитать» Бузову в хирурга-офтальмолога и отправить оперировать.

«Я понимаю и юмор, и иронию. Но, вообще-то, для того чтобы перевоспитывать человека, может, что-то попроще сначала взять? Ну там нянечкой ее, билетершей или кем-то еще Что же ее перевоспитывать за счет зрителей, которые сидят в зале и знают, что такое МХАТ по-настоящему?» - цитирует его слова teleprogramma.pro.

Михалков вновь заговорил об уничтожении российского общества. В качестве примера режиссер вспомнил состоявшуюся в начале июня церемонию вручения премии телеканала «Муз ТВ».