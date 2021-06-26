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Королева выложила в сеть видео любовных игр с Тарзаном

Ирина Лебедева
1 час назад
Скандал с изменами Сергея Глушко Наташе Королевой еще жив в памяти публики. Казалось, семейная жизнь певицы и стриптизера дала трещину и в сети много писалось о предстоящем разводе звездной пары.
Королева выложила в сеть видео любовных игр с Тарзаном
Фото: InstagramInstagram
Однако прошло совсем немного времени, и, похоже, все перипетии остались в прошлом. Наташа, во всяком случае, выкладывает в инстаграм исключительно позитивные фото-и видеоматериалы о своем супруге.
Сейчас же вовсе в сторис Королева залила видеоролик, демонстрирующий ее с Тарзаном любовные игры. Положим, до показа откровенного интима дело не дошло, но Глушко, нацеловывающего пальчики на ногах любимой, подписчикам предъявили.
На ногте большого пальца звезды немного стерлось лаковое покрытие.
«Так что кому будет любопытно, что Серега нарисовал мне на ноготке, который у меня стерся, завтра увидите в эфире «Жары»,- посмеялась исполнительница хита «Дельфин и русалка».
Телеведущий Андрей Малахов рассказывал, что Сергей Глушко предлагал телевизионщикам рассказать историю о своей неверности за 2 млн рублей. По словам Малахова, Глушко пытался продать свои откровения передаче «Секрет на миллион».
«Еще Глушко не вышел из редакции, пока он ехал на лифте, все уже знали об этом. Вот цена. Все всё знают и принимают эти правила игры», - признавался Малахов.
Шоу-бизнес,Сергей Глушко,Наташа Королева,Андрей Малахов,
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