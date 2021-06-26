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«Я никого не трогаю первым»: Киркоров предупредил критиков

Ирина Лебедева
34 минуты назад
Скандал, возникший из-за резкого высказывания продюсера (ныне уже бывшего) певицы Светланы Лободы Нателлы Крапивиной по поводу Филиппа Киркорова, завершился разрывом многолетнего контракта между Светланой и Нателлой.
«Я никого не трогаю первым»: Киркоров предупредил критиков
Фото: InstagramInstagram
Филипп Киркоров тогда выступил с достаточно жесткой оценкой произошедшего, за что и подвергся критике в соцсетях и СМИ.
Теперь же поп-король решил объяснить свою позицию, - рассказывает «Собеседник».
«Я никого не трогаю первым. Живу себе, как живу. А если людям не дает покоя моя жизнь, моя дружба с кем-то, или любовь, или отношения, то это не мои проблемы. Я – добрейшей души человек: белый и пушистый», - заявил Киркоров.
При этом он отметил, что недоброжелателям спуску и впредь давать не собирается, а уж за свою семью вообще «порвет в клочья» любого.
Филипп Киркоров задолжал строителям 2,1 млн рублей за ремонт в своем загородном особняке. Ремонт был сделан в 2018 году в рамках участия певца в передаче «Идеальный ремонт».
По данным СМИ, когда работы была закончена, Киркоров отказался платить, мотивировав это тем, что большая часть дизайнерских решений была ему навязана. Строители обратились в суд, и тот обязал короля российской эстрады выплатить задолженность.
Шоу-бизнес,Нателла Крапивина,Светлана Лобода,Филипп Киркоров,ИД "Собеседник",
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