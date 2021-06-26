«Я никого не трогаю первым»: Киркоров предупредил критиков

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Филипп Киркоров тогда выступил с достаточно жесткой оценкой произошедшего, за что и подвергся критике в соцсетях и СМИ.

Теперь же поп-король решил объяснить свою позицию, - рассказывает «Собеседник».

«Я никого не трогаю первым. Живу себе, как живу. А если людям не дает покоя моя жизнь, моя дружба с кем-то, или любовь, или отношения, то это не мои проблемы. Я – добрейшей души человек: белый и пушистый», - заявил Киркоров.

При этом он отметил, что недоброжелателям спуску и впредь давать не собирается, а уж за свою семью вообще «порвет в клочья» любого.

Филипп Киркоров задолжал строителям 2,1 млн рублей за ремонт в своем загородном особняке. Ремонт был сделан в 2018 году в рамках участия певца в передаче «Идеальный ремонт».