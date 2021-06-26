В то время как одни представители шоу-бизнеса объявляют вакцинацию вредной, опасной и вообще ведущей ко всеобщей чипизации населения, другие спокойно записываются на прививки от ковида.

Игорь Капранов - вокалист группы «Ауткаст», бывший вокалист группы Amatory, рассказал своим поклонникам, что он привился еще в феврале и до сих пор у него достаточное количество антител.