«Я наслушалась всевозможных историй про теорию заговора и истреблению человечества, побочек в виде бесплодия от вакцины и уйму всевозможных ничем не подтверждённых историй. Но реальность такова, что я вижу, как страшно болеют мои друзья. Сама я переболела ковидом в конце ноября и побочка у меня была лютейшая, с которой я борюсь до сих пор. Поэтому, как только у меня закончились антитела, я пошла в торговый центр и сделала себе прививку. Лучше привиться и иметь возможность не заразиться или переболеть легко, снова вернуться к нормальной жизни, работе и путешествиям, чем подвергать каждодневному риску себя и своих близких».
«Я уже выразила свою позицию, считаю что прививаться надо, хоть и страшно. Но гораздо страшнее болеть. Как вернусь из поездки планирую сделать. Опять же, никому своё мнение, я навязать не могу. Это просто моя позиция. И рассуждать конструктивно буду уже после того как вакцинируюсь».
«Мой опыт прививки сугубо положительный. Я вижу, какие есть цифры в Израиле, и они меня убеждают. Например, при 10 млн населения, 8 миллионов привито и прирост заболевших — 8 человек в день. В Москве население примерно 15 млн, привито 2,5 млн и прирост заболевания – 10 тысяч человек в день. По-моему, тут все очевидно», - приводит его слова портал slovodel.