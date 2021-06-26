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"Побочка была лютейшая": звезды рассказали о вакцинации

Ирина Лебедева
56 минут назад
В то время как одни представители шоу-бизнеса объявляют вакцинацию вредной, опасной и вообще ведущей ко всеобщей чипизации населения, другие спокойно записываются на прививки от ковида.
К примеру, Настасья Самбурская, которая уже переболела коронавирусом, второго раза дожидаться не хочет, о чем и написала в микроблоге, выложив свою фотографию с прививочным сертификатом в руках.
«Я наслушалась всевозможных историй про теорию заговора и истреблению человечества, побочек в виде бесплодия от вакцины и уйму всевозможных ничем не подтверждённых историй. Но реальность такова, что я вижу, как страшно болеют мои друзья. Сама я переболела ковидом в конце ноября и побочка у меня была лютейшая, с которой я борюсь до сих пор. Поэтому, как только у меня закончились антитела, я пошла в торговый центр и сделала себе прививку. Лучше привиться и иметь возможность не заразиться или переболеть легко, снова вернуться к нормальной жизни, работе и путешествиям, чем подвергать каждодневному риску себя и своих близких».
Анна Заворотнюк, модель и телеведущая, собирается поставить себе вакцину в самое ближайшее время. Об этом она сообщила на страничке инстаграма.
«Я уже выразила свою позицию, считаю что прививаться надо, хоть и страшно. Но гораздо страшнее болеть. Как вернусь из поездки планирую сделать. Опять же, никому своё мнение, я навязать не могу. Это просто моя позиция. И рассуждать конструктивно буду уже после того как вакцинируюсь».
Игорь Капранов - вокалист группы «Ауткаст», бывший вокалист группы Amatory, рассказал своим поклонникам, что он привился еще в феврале и до сих пор у него достаточное количество антител.
«Мой опыт прививки сугубо положительный. Я вижу, какие есть цифры в Израиле, и они меня убеждают. Например, при 10 млн населения, 8 миллионов привито и прирост заболевших — 8 человек в день. В Москве население примерно 15 млн, привито 2,5 млн и прирост заболевания – 10 тысяч человек в день. По-моему, тут все очевидно», - приводит его слова портал slovodel.
Ксения Собчак, несколько месяцев назад переболевшая коронавирусом, поддерживает нововведения столичных властей по сдерживанию распространения вируса. Ксения не раз в своих постах удивлялась, почему люди не идут добровольно прививаться.
Шоу-бизнес,Видео,Анна Заворотнюк,Настасья Самбурская,Ксения Собчак,Правительство Москвы,
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