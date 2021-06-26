«Баттл, который мы заслужили», - так представляет Телеграм-канал MDK PRIVATE подборку видео, где запечатлены телеведущие Владимир Соловьев Виктория Боня , перешедшие на личности на фоне темы вакцинирования от коронавируса.

Соловьев в одной из своих последних передач недобрым словом помянул Викторию Боню. В свойственной ему неоднозначной манере он посмеялся над ее высказываниями о вреде массового вакцинирования от коронавирусной инфекции.

«Конечно, давайте не будем прививаться, а будем дружно слушать Викторию Боню, которая давно перепутала голову с попой!», - цитирует его слова "Комсомольская правда".

Услышав подобное, Виктория в долгу не осталась.

«В рожу все-таки плюну, когда увижу. Думала, знаешь, что не плюну, когда мы поговорили... Но все-таки сделаю это, когда увижу в первом классе дубайских авиалиний», - пригрозила светская львица.

Также Боня сказала, что никогда не призывала никого отказываться от прививки, поскольку это должно быть личным выбором каждого отдельного человека.

Тем не менее, о том, что коронавируса на самом деле не существует, а массовая вакцинация придумана для того, чтобы чипировать население поголовно, Боня сообщила

журналистам на вечеринке по случаю собственного дня рождения.

Ранее Виктория Боня сделала журналистам портала life.ru шокирующее заявление. Она предположила, что супруг английской королевы скончался не 9 апреля нынешнего года, а годом ранее. А информация эта тщательно скрывалась от публики.