Подруга Солнцева обвинила его жену в покушении на жизнь

На днях загородную резиденцию Гогена Солнцева посетили медики и полиция. На даче шоумен живет с супругой Екатериной и подругой Лидией.

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Как признался журналистам «Собеседника» эпатажный артист, дамы постоянно скандалят и даже дерутся. Теперь же произошло событие, едва не закончившееся трагедией.

«В один из дней Катя испекла блины и стала угощать ими Лидию. Она есть отказалась. Но старуха неожиданно устроила истерику. Мол, я хотела примириться, а ты даже не оценила. Лида в итоге в знак вежливости съела кусочек. Уже через полчаса у нее скрутило живот, стало темнеть в глазах. В результате пришлось вызывать санитаров», - рассказал Гоген.

«Скорая помощь» увезла женщину в больницу. Там выяснилось, что у нее сильное отравление.

В тот момент самого Гогена дома не было.

«Я уехал на студию записывать новую песню. Не успел я закончить, как мне звонит Лида и кричит в трубку: «Я умираю! Твоя старуха меня отравила!» Я бросил все дела и поехал в больницу. К счастью, медикам удалось стабилизировать состояние Лидии. Она уже у себя дома: я навещаю ее каждый день. И оплачиваю двух медсестер, чтобы Лида была под постоянным наблюдением. Лида благодарит Бога за то, что съела всего один кусок блина. Сразу почувствовала горечь. И больше есть не стала», - делится подробностями произошедшего артист

Сама «отравительница», по словам Солнцева, пребывает в шоке. Она не понимает, как такое могло случиться. И обвиняет Гогена, что это он подстроил ей гадость, подсыпав яд в муку, чтобы посадить в тюрьму.

Соседи Солнцева полагают, что Лидия могла отравиться самогоном. Они рассказали журналистам, что в доме шоумена все время скандалы и шум, и дамы ведут себя очень агрессивно. А недавно Лидия как раз хвасталась, что приобрела самогонный аппарат.