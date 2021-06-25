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"Какая пошлость!": фанатов возмутило фото Успенской

Вероника Полынина
29 минут назад
Любовь Успенская обескуражила подписчиков откровенной фотографией в Instagram.
"Какая пошлость!": фанатов возмутило фото Успенской
Фото: InstagramInstagram
Певица опубликовала снимок, на котором предстала сидящей на столешнице в черном боди с глубоким декольте и ботфортах. При этом Успенская слегка наклонилась вперед и сложила губы для поцелуя.
Этот образ певица подготовила для выступления на фестивале «Жара», который в эти дни проходит в Москве.
«Московская Жара сегодня ничем не отличилась от Жары в Баку. Не хватает только моря», - подписала фото Успенская.
Поклонники не оценили горячий снимок 67-летней знаменитости и назвали образ певицы пошлым и вульгарным.
«Сдвиг по фазе», «В ее возрасте – вульгарно», «Дааааа......фотошоп.... обидно... да ладно», «Для элегантного возраста очень пошло!», «Старческий маразм», - написали критики.
Они также высмеяли певицу за сапоги-ботфорты, которые она надела в 35-градусную жару.
Впрочем, среди подписчиков Успенской нашлись и те, кому смелая фотосессия пришлась по душе.
«Самая шикарная», «Madonna курит в сторонке», «Сладенькая девочка», «Королева», «Какая красивая фигурка!!!», «Цветет и пахнет», - написали восторженные почитатели.
Шоу-бизнес,Любовь Успенская,Мадонна,
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