"Какая пошлость!": фанатов возмутило фото Успенской

Фото: Instagram Instagram

Певица опубликовала снимок, на котором предстала сидящей на столешнице в черном боди с глубоким декольте и ботфортах. При этом Успенская слегка наклонилась вперед и сложила губы для поцелуя.

Этот образ певица подготовила для выступления на фестивале «Жара», который в эти дни проходит в Москве.

«Московская Жара сегодня ничем не отличилась от Жары в Баку. Не хватает только моря», - подписала фото Успенская.

Поклонники не оценили горячий снимок 67-летней знаменитости и назвали образ певицы пошлым и вульгарным.

«Сдвиг по фазе», «В ее возрасте – вульгарно», «Дааааа......фотошоп.... обидно... да ладно», «Для элегантного возраста очень пошло!», «Старческий маразм», - написали критики.

Они также высмеяли певицу за сапоги-ботфорты, которые она надела в 35-градусную жару.

Впрочем, среди подписчиков Успенской нашлись и те, кому смелая фотосессия пришлась по душе.