"Какая пошлость!": фанатов возмутило фото Успенской

Певица опубликовала снимок, на котором предстала сидящей на столешнице в черном боди с глубоким декольте и ботфортах. При этом Успенская слегка наклонилась вперед и сложила губы для поцелуя.
Этот образ певица подготовила для выступления на фестивале «Жара», который в эти дни проходит в Москве.
«Московская Жара сегодня ничем не отличилась от Жары в Баку. Не хватает только моря», - подписала фото Успенская.
Поклонники не оценили горячий снимок 67-летней знаменитости и назвали образ певицы пошлым и вульгарным.
«Сдвиг по фазе», «В ее возрасте – вульгарно», «Дааааа......фотошоп.... обидно... да ладно», «Для элегантного возраста очень пошло!», «Старческий маразм», - написали критики.
Они также высмеяли певицу за сапоги-ботфорты, которые она надела в 35-градусную жару.
Впрочем, среди подписчиков Успенской нашлись и те, кому смелая фотосессия пришлась по душе.
«Самая шикарная», «Madonna курит в сторонке», «Сладенькая девочка», «Королева», «Какая красивая фигурка!!!», «Цветет и пахнет», - написали восторженные почитатели.