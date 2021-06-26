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Бородина подала на развод

Алиса Селезнёва
2 часа назад
Телеведущая Ксения Бородина подала документы на расторжение брака с бизнесменом Курбаном Омаровым. Об этом пишет Telegram-канал Super.
Бородина подала на развод
Фото: РИА НовостиРИА Новости
При этом официального подтверждения информации от супругов пока нет. О причинах возможного развода также не сообщается.
Ранее поклонники заметили, что Бородина и Омаров прекратили появляться на мероприятиях и публиковать совместные фотографии в соцсетях. Сама телеведущая попросила дать ей время и заявила, что «есть вещи, которые невозможно простить».
В свою очередь на днях подруга Ксении Бородиной Наталья Алайская написала в Instagram пост об абьюзерах, назвав таких мужчин «придурками с большими комплексами, который не умеет получать удовольствие от жизни и от женщины, командует и пыхтят». Она также отметила, что «нам, красоткам, на это на-пле-вать», и призвала женщин самим решать, кто будет с ними рядом.
Пользователи соцсети увидели в рассуждениях Алайской намек на мужа Ксении Бородиной бизнесмена Курбана Омарова.
Бородина и Омаров поженились в июле 2015 года. В декабре того же года у них родилась дочь Теона. Также у пары есть дети от прошлых отношений: у Бородиной дочь – Маруся, у Омарова – сын Омар.
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