Бородина подала на развод

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При этом официального подтверждения информации от супругов пока нет. О причинах возможного развода также не сообщается.

Ранее поклонники заметили, что Бородина и Омаров прекратили появляться на мероприятиях и публиковать совместные фотографии в соцсетях. Сама телеведущая попросила дать ей время и заявила, что «есть вещи, которые невозможно простить».

В свою очередь на днях подруга Ксении Бородиной Наталья Алайская написала в Instagram пост об абьюзерах, назвав таких мужчин «придурками с большими комплексами, который не умеет получать удовольствие от жизни и от женщины, командует и пыхтят». Она также отметила, что «нам, красоткам, на это на-пле-вать», и призвала женщин самим решать, кто будет с ними рядом.

Пользователи соцсети увидели в рассуждениях Алайской намек на мужа Ксении Бородиной бизнесмена Курбана Омарова.