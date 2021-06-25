Соловьёв пригрозил Марьяне Ро уголовным делом из-за Сахалина

Телеведущий Владимир Соловьёв обрушился с критикой на блогера Марьяну Ро из-за её позиции, по которой Сахалин следует вернуть Японии. Он заявил, что за призывы к отчуждению российских территорий в РФ предусмотрена уголовная ответственность, передаёт «Экономика сегодня».
Кроме того, он приравнял её к выступившему против принудительной вакцинации от коронавируса Егору Бероеву, а также у журналистам телеканала «Дождь», которые в эфире спросили, «надо ли было сдать Ленинград, чтобы сберечь сотни тысяч жизней» (в 2014 году положительно на этот вопрос ответили 54% зрителей канала).
Посмотрите на её лицо. У нее не возникает никакого сомнения в том, что она произносит истину в последней инстанции. Через губу. Всем всё можно, — разозлился телеведущий в своём YouTube-шоу.
Он спросил, уехала ли она с Сахалина (блогер родилась в Южно-Сахалинске). Также он обратил внимание на финансовое благосостояние Марьяны Ро и её отца и предложил им вложить деньги в Сахалин.
Марьяна Ро в интервью Дмитрию Гордону поддержала идею вернуть Сахалин Японии. По её мнению, азиатская страна смогла бы исправить проблемы, а сейчас до региона никому нет дела по сравнению с российской столицей.
Ранее директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“» Александр Осауленко заявил, что высокая цена на транспортировку туристических групп была сильным сдерживающим фактором для посещения Сахалина. Теперь с появлением чартеров остров может стать главным туристическим местом в России.