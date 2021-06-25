Гоген Солнцев о жене: моей старухе будет лучше в тюрьме!

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По словам Солнцева, в настоящее время он и его женщины проводят время на даче. Дамы постоянно ругаются. Однажды Екатерина напекла блинов и попыталась накормить ими Лидию якобы с целью примирения.

Как только Лидия откусила кусочек, она почувствовала горечь, а через полчаса ей стало плохо: скрутило живот, стало темнеть в глазах. Лидия вызвала скорую помощь, которая отвезла ее в больницу.

«Меня в момент их чаепития на даче не было: я уехал на студию записывать новую песню. Не успел я закончить, как мне звонит Лида и кричит в трубку: «Я умираю! Твоя старуха меня отравила!» Я бросил все дела и поехал в больницу. К счастью, медикам удалось стабилизировать состояние Лидии. Она уже у себя дома: я навещаю ее каждый день», - рассказал шоумен.

Он отметил, что после этого происшествия к ним на дачу приезжали полицейские. В больнице оказалось, что Лидия отравилась крысиным ядом.

«Участковый пришел, но Лида еще была в больнице, поэтому по факту происшествия никто уголовного дела не заводил. Сейчас Лида придет в себя и пойдет писать заявление и подавать в суд, поскольку она серьезно подорвала себе здоровье. Хочет упрятать мою старуху в тюрьму. Честно говоря, думаю, там ей будет лучше. Потому что с каждым годом Катя становится все невыносимее», - разоткровенничался Солнцев.