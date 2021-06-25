"Нас сталкивают лбами": Ольга Будина о вакцинации

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«Разве вы не видите, как нас сегодня делят? Родных и близких людей сталкивают лбами. Нас лишают возможности самим воспитывать наших детей, заботиться о своих родителях. У нас забрали право выбора, покушаются на нашу волю. Но послушайте, право на жизнь, на свободу, на труд, на веру — даны нам по факту бытия, по праву нашего рождения. Ими нельзя наделить. Их нельзя отобрать, понимаете?» - обратилась к гражданам актриса, видео публикует «Ура.ру».

По ее словам, чиновники и лоббисты от бизнеса переступили черту дозволенного. Артистка выразила уверенность, что сегрегация общества по принципу «сделал медицинскую процедуру или не сделал медицинскую процедуру» - недопустима.

Ранее против дискриминации невакцинированных выступил актер Егор Бероев. На вручении премии «ТЭФИ-Летопись Победы» он призвал со сцены оставить людям выбор.

«Сегодня я проснулся в мире, где это (вакцинация – прим. ред.) стало опознавательным знаком: гражданин ты, или будешь находиться в резервации, можно ли тебе будет посещать учреждения и мероприятия, будешь ли ты пользоваться всеми правами и благами. У меня возникает вопрос: как мы, потомки победителей могли это допустить?» - сказал Бероев.